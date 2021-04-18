Это воскресенье запомнится надолго: подборка свежих анекдотов

- Почему многие наши политики ходят в церковь?

- Потому что врать столько без покаяния - язык отсохнет.

Когда рядом с мужчиной нет женщины, он начинает делать глупости.

Когда рядом с женщиной нет мужчины, она начинает делать пакости...

- Соня, а сколько ты сейчас весишь?

- Та я не знаю! У меня нет весов, чтобы и не расстраиваться нафиг!

- Ой, Соня, таки к сорока годам у тебя дома и зеркала не будет...

- Лена, хочешь, я подарю тебе все: небо, звезды, луну, всю вселенную...

- Дима, а что... денег совсем нет?

- Предпочитаю крашеных блондинок, а не натуральных.

- Почему так?

- Да натуральную поди еще разбери, что у нее на уме. А крашеная - это декларация о намерениях.