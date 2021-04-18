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Воскресенье, 18.04.2021
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Настройся на волну позитива: подборка вечерних анекдотов

Настройся на волну позитива: подборка вечерних анекдотов
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф

Заходит мужик во двор и спрашивает у хозяина дома:

- А у вас собака есть?

- Есть, она очень умная, я ее научил тихо подкрадываться и кусать!

- А где она, почему ее не видно?

- Вот поэтому и не видно!

Поймали ковбои индейцев. Посадили в сарай, а индейцы сбежали.

Прибегают к вождю племени и говорят:

- Сидим час, два, а на третий Острый Глаз вдруг заметил, что в сарае только три стенки.

Вовочка подходит к отцу:

- Папа, дай денег!

- Сынок, когда ты поймешь, что в жизни есть вещи поважнее денег?

- Я уже понял, но когда я веду эти важные вещи в кафе, это стоит денег!

Девушка задает вопрос своему парню:

- Любимый, когда пойдем покупать обручальные кольца?

- Я не уверен, возможно, я еще передумаю!

- Ну, тогда переплавишь кольцо на зубы и вставишь их себе!

- Какие еще зубы?

- Которые я тебе выбью!

Это воскресенье запомнится надолго: подборка свежих анекдотов

Президент футбольного клуба:

- С сегодняшнего дня прекращаем занятия по теории.

- Почему?

- Наши футболисты стали чересчур долго задумываться, перед тем как ударить по мячу.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 564

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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