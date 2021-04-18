Настройся на волну позитива: подборка вечерних анекдотов

Заходит мужик во двор и спрашивает у хозяина дома:
- А у вас собака есть?
- Есть, она очень умная, я ее научил тихо подкрадываться и кусать!
- А где она, почему ее не видно?
- Вот поэтому и не видно!
Поймали ковбои индейцев. Посадили в сарай, а индейцы сбежали.
Прибегают к вождю племени и говорят:
- Сидим час, два, а на третий Острый Глаз вдруг заметил, что в сарае только три стенки.
Вовочка подходит к отцу:
- Папа, дай денег!
- Сынок, когда ты поймешь, что в жизни есть вещи поважнее денег?
- Я уже понял, но когда я веду эти важные вещи в кафе, это стоит денег!
Девушка задает вопрос своему парню:
- Любимый, когда пойдем покупать обручальные кольца?
- Я не уверен, возможно, я еще передумаю!
- Ну, тогда переплавишь кольцо на зубы и вставишь их себе!
- Какие еще зубы?
- Которые я тебе выбью!
Президент футбольного клуба:
- С сегодняшнего дня прекращаем занятия по теории.
- Почему?
- Наши футболисты стали чересчур долго задумываться, перед тем как ударить по мячу.