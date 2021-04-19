Минутка юмора для хорошего настроения: анекдоты на день

- Ну что, у вас с ней вчера что-нибудь было?
- Да как всегда. Только перешли ближе к делу, как я зарыдал и уже не смог остановиться.
- Нервы что ли?
- Газовый баллончик.
Палатный врач уходит в отпуск:
- До свиданья Иванченко, до свиданья Сидоренко, а вы Петренко - прощайте...
- Абрам, Бог велел делиться, а вы почему не делитесь?
- Я не делюсь? Да я ежесекундно делюсь. Каждой клеткой в своем теле делюсь!
Блондинка спрашивает свою продвинутую подругу:
- Где ты хранишь свои файлы с фотками?
- На облаке.
- А в ясные дни?
- Святой отец, я совершил все 7 смертных грехов за 30 минут.
- Как?
- Я был очень зол и завидовал соседу, поэтому лениво соблазнил его жену, съел все его продукты из холодильника и не поделился.
- Ты забыл гордыню.
- Нет, я очень горжусь этим!