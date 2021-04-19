Минутка юмора для хорошего настроения: анекдоты на день

- Ну что, у вас с ней вчера что-нибудь было?

- Да как всегда. Только перешли ближе к делу, как я зарыдал и уже не смог остановиться.

- Нервы что ли?

- Газовый баллончик.

Палатный врач уходит в отпуск:

- До свиданья Иванченко, до свиданья Сидоренко, а вы Петренко - прощайте...

- Абрам, Бог велел делиться, а вы почему не делитесь?

- Я не делюсь? Да я ежесекундно делюсь. Каждой клеткой в своем теле делюсь!

Блондинка спрашивает свою продвинутую подругу:

- Где ты хранишь свои файлы с фотками?

- На облаке.

- А в ясные дни?

- Святой отец, я совершил все 7 смертных грехов за 30 минут.

- Как?

- Я был очень зол и завидовал соседу, поэтому лениво соблазнил его жену, съел все его продукты из холодильника и не поделился.

- Ты забыл гордыню.

- Нет, я очень горжусь этим!