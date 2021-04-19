Не пропусти это юморное ассорти: смешная подборка анекдотов

Тамара встречалась только с любителями тяжелого рока, потому что была тяжелой и роковой женщиной.
Плюсы выходных - можешь делать все, что хочешь.
Минусы выходных - а ничего уже и не хочешь.
Сексопатолог пациентке:
- Вы пользуетесь еще какими-нибудь средствами контрацепции, кроме своего вздорного характера?
- Наш малыш сказал первое слово.
- Это "мама"?
- Понимаешь, он упал со стула, больно ударился... это не "мама".
Звонок в горгаз:
- Девушка, извините, у нас дома газом воняет.
- Не нравится - не нюхай.