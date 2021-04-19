Не пропусти это юморное ассорти: смешная подборка анекдотов

Тамара встречалась только с любителями тяжелого рока, потому что была тяжелой и роковой женщиной.

Плюсы выходных - можешь делать все, что хочешь.

Минусы выходных - а ничего уже и не хочешь.

Сексопатолог пациентке:

- Вы пользуетесь еще какими-нибудь средствами контрацепции, кроме своего вздорного характера?

- Наш малыш сказал первое слово.

- Это "мама"?

- Понимаешь, он упал со стула, больно ударился... это не "мама".

Звонок в горгаз:

- Девушка, извините, у нас дома газом воняет.

- Не нравится - не нюхай.