День начинается с улыбки: прикольные утренние шутки

Хирург возвращается с работы домой, к нему с радостным лаем бросается любимый пес. Хирург его гладит и приговаривает:

- Миленький, хорошенький, зря подлизываешься, у меня сегодня операций не было...

Захотел купить книгу. Посмотрел на цены - и понял, что читать бумажные книги сейчас, как в средние века - удел высшего сословия.

С чего бы это мне в одностороннем порядке радоваться жизни? Что-то не замечаю радости с ее стороны по поводу меня.

- Ты меня любишь?

- Да.

- А когда поженимся?

- Ну нельзя же так резко менять тему разговора.

- Бокс - самый лучший вид спорта.

- Вы наверное известный боксер!

- Нет, что вы! Я зубной врач.