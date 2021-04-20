День начинается с улыбки: прикольные утренние шутки

Хирург возвращается с работы домой, к нему с радостным лаем бросается любимый пес. Хирург его гладит и приговаривает:
- Миленький, хорошенький, зря подлизываешься, у меня сегодня операций не было...
Захотел купить книгу. Посмотрел на цены - и понял, что читать бумажные книги сейчас, как в средние века - удел высшего сословия.
С чего бы это мне в одностороннем порядке радоваться жизни? Что-то не замечаю радости с ее стороны по поводу меня.
- Ты меня любишь?
- Да.
- А когда поженимся?
- Ну нельзя же так резко менять тему разговора.
- Бокс - самый лучший вид спорта.
- Вы наверное известный боксер!
- Нет, что вы! Я зубной врач.