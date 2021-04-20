День начинается с улыбки: прикольные утренние шутки

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Вторник, 20.04.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Хирург возвращается с работы домой, к нему с радостным лаем бросается любимый пес. Хирург его гладит и приговаривает:

- Миленький, хорошенький, зря подлизываешься, у меня сегодня операций не было...

Захотел купить книгу. Посмотрел на цены - и понял, что читать бумажные книги сейчас, как в средние века - удел высшего сословия.

С чего бы это мне в одностороннем порядке радоваться жизни? Что-то не замечаю радости с ее стороны по поводу меня.

- Ты меня любишь?

- Да.

- А когда поженимся?

- Ну нельзя же так резко менять тему разговора.

Не пропусти это юморное ассорти: смешная подборка анекдотов

- Бокс - самый лучший вид спорта.

- Вы наверное известный боксер!

- Нет, что вы! Я зубной врач.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 85

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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