Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Итоги дня 20 апреля: "слуга народа" Шевченко поехал к Лукашенко, Россия ограничила полеты над Крымом
Итоги дня 20 апреля: "слуга народа" Шевченко поехал к Лукашенко, Россия ограничила полеты над Крымом
Драка не может быть неизбежна: Зеленский предложил Путину встретиться (видео)
Драка не может быть неизбежна: Зеленский предложил Путину встретиться (видео)
"Пипл схавает, мы же топ-клубы". Почему создатели Суперлиги поступают лицемерно и причем в этой истории киевское "Динамо"
"Пипл схавает, мы же топ-клубы". Почему создатели Суперлиги поступают лицемерно и причем в этой истории киевское "Динамо"
Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки
Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки

Позитив – прежде всего: уморительные анекдоты, которые зарядят ваше утро смехом

Позитив – прежде всего: уморительные анекдоты, которые зарядят ваше утро смехом
06:00 Сегодня Телеграф

Когда удаляете в стоматологии зубы, то обязательно забирайте их с собой. А то стоматологи кладут ваши зубы себе под подушку, и зубная фея приносит им деньги. Поэтому стоматологи такие богатые.

– Давайте чтоб гречка не дорожала!

– Прекрасный тост!

Коллега по работе решил рассказать, как он на прошлой неделе съездил в деревню к родственникам. Весь коллектив валялся уже после первой фразы: – Несут, значит,меня пьяного драться…

– У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой…

Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

Не понять парней, платящих «госпожам», чтобы те их унижали. Чувак, просто женись и неправильно складывай полотенце.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 167

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано
02 "Продолжают прибывать": министр рассказал, сколько российских военных будет на границе Украины через неделю (видео)
03 "Ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали": журналистка прокомментировала новые скандалы "слуг народа"
04 До домов осталось несколько метров: провал грунта на Львовщине растет с каждым часом
05 Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)
Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)
Отработал всего 4 дня из 19: &quot;Укрпочта&quot; отреагировала на скандал с увольнением резервиста
Отработал всего 4 дня из 19: "Укрпочта" отреагировала на скандал с увольнением резервиста
&quot;Двойные стандарты&quot;: Гончаренко оправдался за сцену в ПАСЕ
"Двойные стандарты": Гончаренко оправдался за сцену в ПАСЕ
Какой праздник 21 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь