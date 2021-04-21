Позитив – прежде всего: уморительные анекдоты, которые зарядят ваше утро смехом

Когда удаляете в стоматологии зубы, то обязательно забирайте их с собой. А то стоматологи кладут ваши зубы себе под подушку, и зубная фея приносит им деньги. Поэтому стоматологи такие богатые.

– Давайте чтоб гречка не дорожала!

– Прекрасный тост!

Коллега по работе решил рассказать, как он на прошлой неделе съездил в деревню к родственникам. Весь коллектив валялся уже после первой фразы: – Несут, значит,меня пьяного драться…

– У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой…

Не понять парней, платящих «госпожам», чтобы те их унижали. Чувак, просто женись и неправильно складывай полотенце.