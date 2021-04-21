Улыбка на все сто: новая подборка уморительных анекдотов

– Когда я женился, моя мама зарезала десять уток.

– На свадьбу?

– Нет, просто психанула.

– Вы спрашиваете, откуда у меня полные карманы денег? Всё довольно просто – у меня очень маленькие карманы.

-ты не могла бы выйти на работу в воскресенье, я понимаю что Пасха, но прошу.

—от блz… ну ладно, только в воскресенье транспорт ходит очень медленно….

– и во сколько ты будешь?

– в понедельник…

– Я же просила одну бутылку купить!

– Одной не было.

– Ты точно из Питера?

– Да.

– А скажи что-нибудь по-петербуржски.

– Ты поместишься в три пакета.