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Улыбка на все сто: новая подборка уморительных анекдотов

Улыбка на все сто: новая подборка уморительных анекдотов
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф

– Когда я женился, моя мама зарезала десять уток.

– На свадьбу?

– Нет, просто психанула.

– Вы спрашиваете, откуда у меня полные карманы денег? Всё довольно просто – у меня очень маленькие карманы.

-ты не могла бы выйти на работу в воскресенье, я понимаю что Пасха, но прошу.

—от блz… ну ладно, только в воскресенье транспорт ходит очень медленно….

– и во сколько ты будешь?

– в понедельник…

– Я же просила одну бутылку купить!

– Одной не было.

Позитив – прежде всего: уморительные анекдоты, которые зарядят ваше утро смехом

– Ты точно из Питера?

– Да.

– А скажи что-нибудь по-петербуржски.

– Ты поместишься в три пакета.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 456

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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