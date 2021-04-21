Улыбка на все сто: новая подборка уморительных анекдотов

– Когда я женился, моя мама зарезала десять уток.
– На свадьбу?
– Нет, просто психанула.
– Вы спрашиваете, откуда у меня полные карманы денег? Всё довольно просто – у меня очень маленькие карманы.
-ты не могла бы выйти на работу в воскресенье, я понимаю что Пасха, но прошу.
—от блz… ну ладно, только в воскресенье транспорт ходит очень медленно….
– и во сколько ты будешь?
– в понедельник…
– Я же просила одну бутылку купить!
– Одной не было.
– Ты точно из Питера?
– Да.
– А скажи что-нибудь по-петербуржски.
– Ты поместишься в три пакета.