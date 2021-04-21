Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
На передовой возле Горловки появились российские флаги: фотофакт
На передовой возле Горловки появились российские флаги: фотофакт
Песков ответил насчет предложения Зеленского о встрече с Путиным
Песков ответил насчет предложения Зеленского о встрече с Путиным
Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада
Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада

Позитивный вечерок без тревог: подборка веселых анекдотов

Позитивный вечерок без тревог: подборка веселых анекдотов
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф

Метро учит разбираться в людях. Например:

Если человек в винтажном свитере и с бородой сидит вертикально – это хипстер.

Если лежит – бомж.

Что меня больше всего бесит в нынешней пандемии – так это то, что нельзя, как раньше, лизнуть пальцы, чтобы открыть наконец этот гребаный пластиковый пакет в магазине…

Прокуратура потребовала признать перелетных птиц иностранными агентами.

У пессимиста будильник заведён на 6:30, у оптимиста – на 7:00,у человека, трезво оценивающего ситуацию: 6:20,6:30,6:45,7:15.

Улыбка на все сто: новая подборка уморительных анекдотов

Жена сидит на диете. Муж кормит кота. Жена слышит, что тот говорит коту: – Ты, либо жри, либо прячь миску. Мать у нас на диете и ночью я за неё не отвечаю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 467

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину
02 В Совфеде России назвали Зеленского "хорошим актером" после предложения Путину
03 Обращение Путина: полное видео и главные тезисы
04 Путину больше не нравится прошлое России: глава Кремля захотел переписать учебники истории
05 Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кравчук признался, что выйдет против России с оружием не один (видео)
Кравчук признался, что выйдет против России с оружием не один (видео)
Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов
Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов
&quot;Дело идет очень тяжело&quot;: у Путина рассказали о колоннах грузовиков, которые едут на Донбасс
"Дело идет очень тяжело": у Путина рассказали о колоннах грузовиков, которые едут на Донбасс
Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь