Позитивный вечерок без тревог: подборка веселых анекдотов

Метро учит разбираться в людях. Например:

Если человек в винтажном свитере и с бородой сидит вертикально – это хипстер.

Если лежит – бомж.

Что меня больше всего бесит в нынешней пандемии – так это то, что нельзя, как раньше, лизнуть пальцы, чтобы открыть наконец этот гребаный пластиковый пакет в магазине…

Прокуратура потребовала признать перелетных птиц иностранными агентами.

У пессимиста будильник заведён на 6:30, у оптимиста – на 7:00,у человека, трезво оценивающего ситуацию: 6:20,6:30,6:45,7:15.

Жена сидит на диете. Муж кормит кота. Жена слышит, что тот говорит коту: – Ты, либо жри, либо прячь миску. Мать у нас на диете и ночью я за неё не отвечаю.