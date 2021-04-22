Самые смешные шутки после насыщенного дня: позитивные анекдоты на вечер

Никогда не понимала, как девушки умеют красиво выходить из машины. У меня каждый раз возникает чувство, что я медведь, вылезающий, после спячки, из берлоги.

— Я на днях открываю новое дело и очень скоро разбогатею.

— Вы бизнесмен?

— Нет, прокурор!

По домофону очень легко угрожать. Просто звонишь в любую квартиру:

– Откройте дверь.

– Не открою.

– Я знаю, где ты живёшь.

– Ты почему ещё трусы не сняла, сейчас мастер придёт отопление ремонтировать?

– А у нас что, совсем денег не осталось?

– С батареи трусы сними!

Кот постоянно срал на борта лотка. Купили другой, высокий и овальной формы. Теперь несчастное животное в попытке обосрать борта нового лотка принимает нереальные позы и постоянно падает. Походу, это была цель его жизни.