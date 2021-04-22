Самые смешные шутки после насыщенного дня: позитивные анекдоты на вечер

Никогда не понимала, как девушки умеют красиво выходить из машины. У меня каждый раз возникает чувство, что я медведь, вылезающий, после спячки, из берлоги.
— Я на днях открываю новое дело и очень скоро разбогатею.
— Вы бизнесмен?
— Нет, прокурор!
По домофону очень легко угрожать. Просто звонишь в любую квартиру:
– Откройте дверь.
– Не открою.
– Я знаю, где ты живёшь.
– Ты почему ещё трусы не сняла, сейчас мастер придёт отопление ремонтировать?
– А у нас что, совсем денег не осталось?
– С батареи трусы сними!
Кот постоянно срал на борта лотка. Купили другой, высокий и овальной формы. Теперь несчастное животное в попытке обосрать борта нового лотка принимает нереальные позы и постоянно падает. Походу, это была цель его жизни.