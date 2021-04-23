Начинаем пятницу с веселья: уморительные анекдоты на утро

Я сегодня в Макдональдсе видел человека без телефона, ноутбука, планшета. Он просто сидел за столом и пил кофе как психопат.

— Сколько раз я тебе сегодня говорила, что нельзя быть таким дотошным? — Семь...

На кассе раньше симпатичная продавщица безапиляционно заявляла Вставляйте. А сейчас, грусным голоском, прикладывайте. Походу, я постарел.

-Скажу тебе откровенно,дружище,я никогда не сомневался в верности своей жены,пока мы из Hью-Йорка не переехали в Чикаго. — А в чем дело? — Я заметил,что молоко ей приносит тот же молочник,что и в Hью-Йорке

На бизнес-тренинге нам однажды сказали: "Не говорите слово ПРОБЛЕМА, говорите слово ЗАДАЧА". Теперь всё встало на свои места. Теперь можно не беспокоиться. Оказывается, алкоголь — это не моя проблема, а моя задача!