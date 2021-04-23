Фабрика шуток-прибауток: свежие анекдоты на вечер

Если на Землю прилетят инопланетяне, то они решат, что у людей главная цель в жизни - отъесть бока.

- Вот живут же некоторые люди и никуда не торопятся. А, может быть, прямо сейчас сравнительно рядом взорвется сверхновая, или в центре галактики загорится квазар, или астероид в Землю врежется? И что, все, не успели?!

- Петрович, задолбал, да успеем мы в магазин до 22:00, купим еще водки!

Лайфхак для молодой пары. Получив зарплату, возьмите половину денег и выбросьте в окно. Если вам понравится, значит вы готовы заводить детей.

- Деда, а деда, а кто такие пранкеры, зацеперы и стритрейсеры?

- В мое время, внучок, их называли немного по другому.

- А как?

- Внучек, это очень нехорошее слово...

- Сколько тебе лет?

- Неважно.

- Ну, двадцать с чем?

- Двадцать с одиннадцатью.