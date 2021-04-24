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Суббота, 24.04.2021
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Этот прикол оценил даже слон: новая подборка утренних анекдотов
06:00 Сегодня Телеграф

Я не пью, не курю, не гуляю с женщинами, ложусь ровно в 10, встаю в 6, послушен, терпелив, короче вредных привычек нет, но когда я выйду из тюрьмы все круто изменится!

В ресторане итальянец заказывает курицу с гарниром. Ему приносят.

Через пару минут он зовет официанта и говорит ему:

- Вы не могли бы прожарить курицу получше?

- А что случилось?

- Она съела весь мой гарнир.

Со всех сторон слышу, что врачи рекомендуют выпивать пару литров в день. Я понимаю, что эскулапы плохого не посоветуют, но два литра в день - это очень жестко. Пока получается только с пивом...

Следователь потерпевшему:

- Вы утверждаете, что не помните человека, который ворвался в квартиру, выхватил из рук перфоратор и вставил его Вам в задний проход? Может быть его видели какие-нибудь свидетели?

- Ну какие свидетели в шесть утра в субботу?

Фабрика шуток-прибауток: свежие анекдоты на вечер

- Почему ваша дочь диктанты постоянно пишет с ошибками, да еще и с матом?

- А что вы хотите? Девочка пишет, старается, волнуется, ошибается, начинает нервничать, материться...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 294

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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