Этот прикол оценил даже слон: новая подборка утренних анекдотов

Я не пью, не курю, не гуляю с женщинами, ложусь ровно в 10, встаю в 6, послушен, терпелив, короче вредных привычек нет, но когда я выйду из тюрьмы все круто изменится!

В ресторане итальянец заказывает курицу с гарниром. Ему приносят.

Через пару минут он зовет официанта и говорит ему:

- Вы не могли бы прожарить курицу получше?

- А что случилось?

- Она съела весь мой гарнир.

Со всех сторон слышу, что врачи рекомендуют выпивать пару литров в день. Я понимаю, что эскулапы плохого не посоветуют, но два литра в день - это очень жестко. Пока получается только с пивом...

Следователь потерпевшему:

- Вы утверждаете, что не помните человека, который ворвался в квартиру, выхватил из рук перфоратор и вставил его Вам в задний проход? Может быть его видели какие-нибудь свидетели?

- Ну какие свидетели в шесть утра в субботу?

- Почему ваша дочь диктанты постоянно пишет с ошибками, да еще и с матом?

- А что вы хотите? Девочка пишет, старается, волнуется, ошибается, начинает нервничать, материться...