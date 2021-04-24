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На грусть время не тратим, только на веселье: анекдоты

На грусть время не тратим, только на веселье: анекдоты
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф

Давай договоримся, что мы сохраним нормальные человеческие отношения. Если встретимся, спокойно поздороваемся. И во время самого развода мы будем вести себя корректно, без всяких выпадов и упреков. Согласна? Ну и прекрасно. Осталось решить, на какой день мы назначим свадьбу.

Хорошая работа - это когда опаздываешь на полчаса, встречаешь начальника, а он говорит что ты молодец, что ты сегодня первый!

Мужики любят драму. Чтоб он бежал, волосы такие назад, а баба за ним в слезах "я без тебя не могу, прости, я сама овца, мы еще можем все спасти", а он такой: "еще люблю, но уже ничего не изменить, я одинокий волк".

- Везет же этому Смиту! Два года назад он застраховался от несчастного случая и тут же сломал ногу. Год назад он застраховался от пожара - и тотчас же его дом сгорел дотла. Позавчера он застраховал свою жизнь - и пожалуйста! Вчера умер!

Этот прикол оценил даже слон: новая подборка утренних анекдотов

- Что же вам прописал врач?

- Да какое-то спиртное растирание.

- Ну и как, помогает?

- Где там... Только в горле першит.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 231

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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