Хохотали все: уморительные анекдоты на вечер

- Рабинович, что я вижу! Вы едите сало?

- Ну таки да.

- Ну какой же вы тогда еврей, если едите сало?

- А давайте спросим так: ну какое же это сало, если его ест еврей?

Чтобы после поедания бутерброда с колбасой в ваш организм попало мясо, колбасу надо класть не на кусок хлеба, а на кусок мяса.

Едет парень в поезде к невесте. Вдруг с верхней полки свешивается женская ножка. Слово за слово, сошли на станции, завалились в гостиницу. Он посылает невесте телеграмму: "Ехал в поезде, подвернулась нога, лежу в гостинице, обнимаю, целую".

- Вот жизнь, блин. Мне не хватает цели.

- Психологи рекомендуют разбивать одну крупную цель на несколько мелких.

Вот, например, у моего знакомого есть цель: переспать с Анжелиной Джоли.

Но первая мелкая цель - вылечиться от импотенции.

- Держи, тут вот тебе немного бекона.

- Я еврей.

- Да не беспокойся, я же бесплатно даю.