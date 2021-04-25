Не оставьте грусти шансов: подборка утренних анекдотов

Самое главное - не плоть и не душа. Самое главное - это деньги.

Ну, подумай сам, кому ты нужен, если ты хороший, добрый и веселый бомж?

Во время катастроф женщин и детей эвакуируют первыми, чтобы подумать о решении проблем в тишине и без подсказок.

- Папа! А зачем ты женился на маме?

Муж поворачивается к жене и говорит:

- Вот видишь, даже ребенок удивляется!

Он:

- Дорогая, я хочу ребенка...

Она:

- Давай сразу уточним. Сделать или вырастить?

Лама сказал своему ученику: "Ты понимаешь, что в действительности ты не существуешь?". На что ученик ответил: "А кому вы это говорите?".