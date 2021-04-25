Для печали нет причин: подборка анекдотов для хорошего настроения

Журналист спрашивает гонщика-победителя:

- Как Вам удалось обойти столь опытных и именитых соперников?

- Да просто тормоза отказали...

- Сынок, я не против твоей женитьбы, но ты хорошо подумал? Она хорошая хозяйка?

- Батя, да ты посмотри какая у нее фигура!

- Сынок, наслаждаться ее фигурой каждую ночь ты будешь разве, что в медовый месяц. А вот есть ее борщ каждый день придется до конца жизни.

Подходит мужик и говорит:

- Бесплатно гранату надо?

- Надо.

- Держи... А за чеку 500 долларов.

В небольшом городе пьяный мужик садится в такси и говорит:

- Гостиница!

Едут, мужик начинает раздеваться. Таксист:

- Что это с вами, это еще не гостиница?

- Мать честная, а я обувь перед дверью снял!

Тупые банковские служащие, тупые клиенты... Меня тут муж попросил помочь разобраться, за что у него деньги списали. Покопалась в его телефоне - оказалось, платная подписка на сайт знакомств. Говорит, случайно нажал, да.