Свежо и смешно: подборка забавных анекдотов на утро

- Мама, а почему у нас больше нет молока?
- Дети, ваш папа поссорился с дядей молочником. Дядя молочник назвал папу нехорошими словами.
- И как папа наказал за это дядю молочника?
- Папа перестал покупать у него молоко...
Это неправильно называть депутатов политическими проститутками. Депутаты - это политические порноактеры. Они делают ЭТО перед камерами.
Моя собака постоянно ходит со мной в туалет и мне казалось это странным до тех пор, пока я не вспомнила что я смотрю на нее каждый раз, когда она делает свои дела на улице. Возможно она просто думает что это что-то типа групповой развлекухи.
- Ну, знаешь ли, в такой ситуации я тебе ничем помочь не смогу.
- А посочувствовать?
- С этим у меня напряженка. Могу только позлорадствовать, но обещаю сдерживаться по мере сил.
Доктор:
- Невроз Вашей жены не опасен. С ним она проживет сто лет.
Муж:
- А я?