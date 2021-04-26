Свежо и смешно: подборка забавных анекдотов на утро

- Мама, а почему у нас больше нет молока?

- Дети, ваш папа поссорился с дядей молочником. Дядя молочник назвал папу нехорошими словами.

- И как папа наказал за это дядю молочника?

- Папа перестал покупать у него молоко...

Это неправильно называть депутатов политическими проститутками. Депутаты - это политические порноактеры. Они делают ЭТО перед камерами.

Моя собака постоянно ходит со мной в туалет и мне казалось это странным до тех пор, пока я не вспомнила что я смотрю на нее каждый раз, когда она делает свои дела на улице. Возможно она просто думает что это что-то типа групповой развлекухи.

- Ну, знаешь ли, в такой ситуации я тебе ничем помочь не смогу.

- А посочувствовать?

- С этим у меня напряженка. Могу только позлорадствовать, но обещаю сдерживаться по мере сил.

Доктор:

- Невроз Вашей жены не опасен. С ним она проживет сто лет.

Муж:

- А я?