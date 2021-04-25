Улыбка и смех спасет нас всех: анекдоты, которые непременно вас улыбнут

Я всё ещё жду, что мой мужик скажет: “Я тебя обманывал, на самом деле я миллионер, просто хотел убедиться, что ты со мной не из-за денег”.
Мне позвонили из рая.
Сказали, что у них пропал самый богатый ангел.
Займи косарь до аванса.
– А вы знаете, что сейчас ваши зубы и дёсны находятся под угрозой?
– Почему, доктор?
– Да потому что ты своей тачкой полпарковки заблокировала!
Сидим мы на днях с женой в ресторане, и официантка начала флиртовать со мной и подмигивать. Когда она отошла, жена говорит:
— Я уверена, что у нее Ковид!
— Почему это?
— Потому что у нее совсем нет вкуса…
На кухне газовая плита с электроподжигом, чайник электрический, есть микроволновка, спички вообще не нужны. Поэтому я один раз в полгода зажигаю одну спичку, чтобы не потерять навык.