Улыбка и смех спасет нас всех: анекдоты, которые непременно вас улыбнут

Я всё ещё жду, что мой мужик скажет: “Я тебя обманывал, на самом деле я миллионер, просто хотел убедиться, что ты со мной не из-за денег”.

Мне позвонили из рая.

Сказали, что у них пропал самый богатый ангел.

Займи косарь до аванса.

– А вы знаете, что сейчас ваши зубы и дёсны находятся под угрозой?

– Почему, доктор?

– Да потому что ты своей тачкой полпарковки заблокировала!

Сидим мы на днях с женой в ресторане, и официантка начала флиртовать со мной и подмигивать. Когда она отошла, жена говорит:

— Я уверена, что у нее Ковид!

— Почему это?

— Потому что у нее совсем нет вкуса…

На кухне газовая плита с электроподжигом, чайник электрический, есть микроволновка, спички вообще не нужны. Поэтому я один раз в полгода зажигаю одну спичку, чтобы не потерять навык.