Немного веселья никогда не помешает: подборка смешных анекдотов

-Сколько тебе лет?

– Неважно.

– Ну, двадцать с чем?

– Двадцать с одиннадцатью.

Я понял, почему многие покупатели в магазинах носят гигиенические маски на подбородке – это чтобы челюсть при виде ценников не отвисала!

— Привет, меня зовут Олег, и я украл панду из зоопарка.

— У нас вообще-то клуб анонимных алкоголиков.

— А вы думаете, я это трезвым сделал?

— Привет, Олег.

– Мужчина, перед вами стоит беременная, уступите ей пожалуйста место.

– Во-первых, это моя жена, а во-вторых, я лучше вас знаю, беременна она или нет.

— Пoйдём oт прoтивнoгo, — cкaзaл мaтeмaтик физику, и oни oтoшли oт прoфeccoрa филocoфии в рoзoвoй кoфтoчкe.