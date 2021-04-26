Немного веселья никогда не помешает: подборка смешных анекдотов

-Сколько тебе лет?
– Неважно.
– Ну, двадцать с чем?
– Двадцать с одиннадцатью.
Я понял, почему многие покупатели в магазинах носят гигиенические маски на подбородке – это чтобы челюсть при виде ценников не отвисала!
— Привет, меня зовут Олег, и я украл панду из зоопарка.
— У нас вообще-то клуб анонимных алкоголиков.
— А вы думаете, я это трезвым сделал?
— Привет, Олег.
– Мужчина, перед вами стоит беременная, уступите ей пожалуйста место.
– Во-первых, это моя жена, а во-вторых, я лучше вас знаю, беременна она или нет.
— Пoйдём oт прoтивнoгo, — cкaзaл мaтeмaтик физику, и oни oтoшли oт прoфeccoрa филocoфии в рoзoвoй кoфтoчкe.