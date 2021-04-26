Умора без минора: подборка анекдотов на вечер

Удивительная штука – религия. Если у верующего случается беда, то он обязан считать, что это наказание божие. Но это не все: он еще должен сам придумать, за что именно его наказали.

Если мужчина чувствует по отношению к женщине, что не может без неё жить, это ещё не значит, что сможет с ней.

Вы видели эти современные смеси для мыльных пузырей, последние из которых не живут дольше трех секунд? В детстве мы выдували мыльные пузыри из шампуня, и они еще неделю могли летать по округе и охотиться на птиц и кошек небольшого размера.

Приходишь после перерыва в два года в качалку и думаешь, чтобы быстро восстановишь форму из-за мышечной памяти. Но на деле оказывается, что у тебя мышечная амнезия.

Кто придумал пиццу 4 сыра, почему остановился, где пицца 4 картошки: жареная, отварная, пюре и драники?