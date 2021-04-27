Отличное настроение на весь день: смешные анекдоты на утро

Дед попросил на флешку в машину хорошей музыки скинуть. На вопрос: "Какую именно хорошую музыку? ", он ответил: — Ну, что там нынче молодёжь слушает: Басков, Кадышева, Бабкина...

Справедливости ради предлагаю, чтобы разработчики обновлений для приложений и программ, периодически, садясь по утрам за руль своих автомобилей, обнаруживали все органы управления в совершенно других местах.

Две подруги обсуждают тяжелую женскую долю. Одна уговаривает другую: — Да ты хорошая хозяйка. А та отвечает: — Да какая я хорошая хозяйка — мужа ничего заставить сделать не могу.

Вопрос правительству: Почему, как покупать пиво, так до 18 лет – все дети. А как бесплатный проезд, так дети бывают только до 7 лет?

Вчера ехала в маршрутке. Перед ней резко перестроился автомобиль, и маршрутка стукнула его в зад. Слова водителя меня просто убили! Он сказал: "б***ь... теперь вся мелочь перемешалась..."