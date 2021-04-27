Скачать
Вторник, 27.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зеленскому опасно встречаться с Путиным тет-а-тет: озвучены угрозы
Зеленскому опасно встречаться с Путиным тет-а-тет: озвучены угрозы
Итоги дня 26 апреля: 35-годовщина катастрофы на ЧАЭС, Кива защитил кандидатскую, Зеленский готовится ко встрече с Путиным
Итоги дня 26 апреля: 35-годовщина катастрофы на ЧАЭС, Кива защитил кандидатскую, Зеленский готовится ко встрече с Путиным
Новейшие турецкие боевые вертолеты будут комплектовать украинскими двигателями
Новейшие турецкие боевые вертолеты будут комплектовать украинскими двигателями
Есть два кандидата, но нужно больше денег: Степанов рассказал о разработке украинской вакцины от COVID-19
Есть два кандидата, но нужно больше денег: Степанов рассказал о разработке украинской вакцины от COVID-19

Отличное настроение на весь день: смешные анекдоты на утро

Отличное настроение на весь день: смешные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Дед попросил на флешку в машину хорошей музыки скинуть. На вопрос: "Какую именно хорошую музыку? ", он ответил: — Ну, что там нынче молодёжь слушает: Басков, Кадышева, Бабкина...

Справедливости ради предлагаю, чтобы разработчики обновлений для приложений и программ, периодически, садясь по утрам за руль своих автомобилей, обнаруживали все органы управления в совершенно других местах.

Две подруги обсуждают тяжелую женскую долю. Одна уговаривает другую: — Да ты хорошая хозяйка. А та отвечает: — Да какая я хорошая хозяйка — мужа ничего заставить сделать не могу.

Вопрос правительству: Почему, как покупать пиво, так до 18 лет – все дети. А как бесплатный проезд, так дети бывают только до 7 лет?

Вчера ехала в маршрутке. Перед ней резко перестроился автомобиль, и маршрутка стукнула его в зад. Слова водителя меня просто убили! Он сказал: "б***ь... теперь вся мелочь перемешалась..."

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 364

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый провал: Верховный суд принял решение по отмене санкций против каналов Медведчука
02 "Мы бы не вывезли такую войну": российский пропагандист признался, почему РФ не пошла на полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году
03 Ребенок выпал из окна: в сети сообщили о ЧП в детсаду Запорожья (фото)
04 Зеленскому опасно встречаться с Путиным тет-а-тет: озвучены угрозы
05 SLAVIA нарушила молчание после новости о разводе с Дзидзьо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бьет - не значит &quot;любит&quot;, это значит, что убьет&quot; – в Черновцах мужчина оставил сиротами двух детей
"Бьет - не значит "любит", это значит, что убьет" – в Черновцах мужчина оставил сиротами двух детей
Отведение путинских войск: Россия &quot;забыла&quot; десантные корабли в Черном море
Отведение путинских войск: Россия "забыла" десантные корабли в Черном море
В Украине подешевел газ для населения: какими будут цены на ближайший год (инфографика)
В Украине подешевел газ для населения: какими будут цены на ближайший год (инфографика)
Какой праздник 27 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 27 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь