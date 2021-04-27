Зарядитесь отменным настроением: смешные анекдоты, которые сделают ваш день веселым

Классика сегодняшних дней. Сидит коллега, лицо хмурое. Спрашиваю:

— Что делаешь?

Ответ:

— Анекдоты читаю…

Галя брила зону бикини и вместо зеркала использовала фронтальную камеру. И заподозрила неладное когда по экрану поплыли сердечки.

– А тебя жена на рыбалку отпускает?

– Так мы вместе ездим. Ей нравится.

– Она что, у тебя рыбу ловит?

– Сперва ловила. Теперь вместе бухаем.

– Сколько языков знаете? – Три: французский, английский, китайский. – Скажите что-нибудь по-английски? – Гутен таг. – Это немецкий. – А, ну значит, четыре.

Порно создаёт у молодёжи неправдоподобное и пагубное представление о скорости, с которой сантехник приходит на вызов в ваш дом.