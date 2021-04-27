Улыбнись на все 32: вечерние анекдоты для отличного настроения

– Я мечтаю зарабатывать 1 000 000 в месяц, как мой отец!

– А что, он столько зарабатывает?

– Нет, он тоже мечтает!

— О господи, любимая, ты за пятнадцать лет такого вкусного кофе ни разу не варила!

— Дай сюда, это мой!

– Крошка, что на тебе сейчас?

– Белые кружевные трусики

– И всё?..

– Еще два кредита, ипотека, долги по коммуналке. А, и еще условка за хулиганство..

Трудно удержаться от траты денег на роскошь, когда ты входишь в сотню богатейших людей подъезда!!!

Муж: – Ты не поверишь, у нас во дворе слон запутался в паутине!

Жена: – Перестань насмехаться над моей мамой! Пусть отдохнёт в гамаке, подремлет…