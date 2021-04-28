Зарядитесь отменным настроением: новые анекдоты на утро

Девушка мало в чем разбирается. А вот став женой, разбирается во всем, даже в чем не разбирается.

– Как называется то, когда блондинка красится под брюнетку?

– Искусственный интеллект.

Я снимаю квартиру с однокурсником. Иногда я завожу фальшивый аккаунт в Tinder, знакомлюсь с ним там и после недолгого флирта обещаю приехать в гости. Приятно смотреть, как он после этого драит нашу квартиру!

— Сидим играем с дочкой. Спрашиваю: – Хочешь на лошадке покататься? – Хочу, а где она? – Ну… Я буду лошадкой!

Дочка смотрит-смотрит на меня внимательно и говорит: – Мама, ну ты же человек!

Вот почему-то двухлетний ребенок это понимает, а некоторые работодатели – нет!

В рамках программы борьбы с бедностью населения, депутаты анонсировали закон, запрещающий гражданам свистеть в жилых помещениях.