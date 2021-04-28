Пускай улыбка не сходит с вашего лица: веселые анекдоты

В темном переулке: — Эй, мужик, денег дай! — Нету. — А если найду? — Да не найдешь ты ничего — я все деньги на пистолет потратил.

Разговаривали как-то с моей дочерью, ей 13 лет, о живородящих и яйцекладущих. Спустя несколько дней моя Полина глубокомысленно заявила, что, мол, жаль что мы не яйцекладущие. На мой вопрос о причине такого заявления, был дан ответ: — Сейчас, если не хотят ребенка, надо аборт делать, а так бы сделали яичницу и все!

Поезда дальнего следования дают людям возможность в полной мере почувствовать себя домашним котом. Все время лежишь, спишь, ни хрена не делаешь. А встаешь только в туалет или пожрать. Ну и в окно еще смотришь на птичек.

В магазине ценник "Сельдь СС". Спрашиваю у продавца, как правильно расшифровать: сельдь слабо-солёная, средне-солёная, сильно-солёная? " Отвечает, что сперва слабосолёная, через неделю — среднесолёная, если никто не купит — то сильносолёная.

Находишь божью коровку... Любуешься, как она щекочет твою руку... Находишь таракана — шмяк тапком... И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения.