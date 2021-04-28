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Среда, 28.04.2021
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Пускай улыбка не сходит с вашего лица: веселые анекдоты

Пускай улыбка не сходит с вашего лица: веселые анекдоты
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф

В темном переулке: — Эй, мужик, денег дай! — Нету. — А если найду? — Да не найдешь ты ничего — я все деньги на пистолет потратил.

Разговаривали как-то с моей дочерью, ей 13 лет, о живородящих и яйцекладущих. Спустя несколько дней моя Полина глубокомысленно заявила, что, мол, жаль что мы не яйцекладущие. На мой вопрос о причине такого заявления, был дан ответ: — Сейчас, если не хотят ребенка, надо аборт делать, а так бы сделали яичницу и все!

Поезда дальнего следования дают людям возможность в полной мере почувствовать себя домашним котом. Все время лежишь, спишь, ни хрена не делаешь. А встаешь только в туалет или пожрать. Ну и в окно еще смотришь на птичек.

В магазине ценник "Сельдь СС". Спрашиваю у продавца, как правильно расшифровать: сельдь слабо-солёная, средне-солёная, сильно-солёная? " Отвечает, что сперва слабосолёная, через неделю — среднесолёная, если никто не купит — то сильносолёная.

Зарядитесь отменным настроением: новые анекдоты на утро

Находишь божью коровку... Любуешься, как она щекочет твою руку... Находишь таракана — шмяк тапком... И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 411

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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