Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка веселых анекдотов

- Почему сегодня все поголовно сидят в социальных сетях?

- Потому, что только там у них есть хоть какой-то статус.

Вконтакте всё же гораздо быстрее работает, чем твиттер: вечером лайкнул, с утра уже в тюрьме.

Нужно пустить слух, что привитые люди могут больше не платить за Интернет, потому что смогут сами его раздавать. И тогда антипрививочники побегут за вакциной.

До замужества девушки прикидываются глупышками, чтобы женить на себе дурака.

Зато потом, после замужества...

Что такое стабильность? Это когда анекдоты семилетней давности можно постить сейчас и они будут прямо на злобу дня!