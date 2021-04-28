Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка веселых анекдотов

- Почему сегодня все поголовно сидят в социальных сетях?
- Потому, что только там у них есть хоть какой-то статус.
Вконтакте всё же гораздо быстрее работает, чем твиттер: вечером лайкнул, с утра уже в тюрьме.
Нужно пустить слух, что привитые люди могут больше не платить за Интернет, потому что смогут сами его раздавать. И тогда антипрививочники побегут за вакциной.
До замужества девушки прикидываются глупышками, чтобы женить на себе дурака.
Зато потом, после замужества...
Что такое стабильность? Это когда анекдоты семилетней давности можно постить сейчас и они будут прямо на злобу дня!