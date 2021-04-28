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Среда, 28.04.2021
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Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка веселых анекдотов

Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка веселых анекдотов
Обновлено 19:36 Сегодня Телеграф

- Почему сегодня все поголовно сидят в социальных сетях?

- Потому, что только там у них есть хоть какой-то статус.

Вконтакте всё же гораздо быстрее работает, чем твиттер: вечером лайкнул, с утра уже в тюрьме.

Нужно пустить слух, что привитые люди могут больше не платить за Интернет, потому что смогут сами его раздавать. И тогда антипрививочники побегут за вакциной.

До замужества девушки прикидываются глупышками, чтобы женить на себе дурака.

Зато потом, после замужества...

Пускай улыбка не сходит с вашего лица: веселые анекдоты

Что такое стабильность? Это когда анекдоты семилетней давности можно постить сейчас и они будут прямо на злобу дня!

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 226

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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