Хорошее настроение заказывали? Уморительные анекдоты на утро

Если бы всеми государствами управляли женщины, то в мире не было бы войн. Было бы много стран, которые друг с другом не разговаривают.

Рынок. Бабулька продает зелья. — Кроличья трава! Кроличья трава! Подходит тетка — Че за трава то? — Купи, милая, накорми ею мужика — и будет он у тебя как кролик. Тетка расплачивается и уходит. Бабка себе под нос: — срать будет шариками.

Спит с телефоном, ест с телефоном, в туалет ходит тоже с телефоном. А когда позвонишь — трубку не берёт, не слышит...

Забавляют люди, которые всю жизнь едят сосиски, но отказываются от вакцины, потому что не знают, что в ней может содержаться.

— Боже! Зачем ты дал людям уши, если они и так тебя не слушают? — В 2020 году будет пандемия, сын мой. — И что, тогда они начнут тебя слушать? — Нет, но им будет за что зацепить маски.