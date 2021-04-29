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Четверг, 29.04.2021
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Хорошее настроение заказывали? Уморительные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Если бы всеми государствами управляли женщины, то в мире не было бы войн. Было бы много стран, которые друг с другом не разговаривают.

Рынок. Бабулька продает зелья. — Кроличья трава! Кроличья трава! Подходит тетка — Че за трава то? — Купи, милая, накорми ею мужика — и будет он у тебя как кролик. Тетка расплачивается и уходит. Бабка себе под нос: — срать будет шариками.

Спит с телефоном, ест с телефоном, в туалет ходит тоже с телефоном. А когда позвонишь — трубку не берёт, не слышит...

Забавляют люди, которые всю жизнь едят сосиски, но отказываются от вакцины, потому что не знают, что в ней может содержаться.

Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка веселых анекдотов

— Боже! Зачем ты дал людям уши, если они и так тебя не слушают? — В 2020 году будет пандемия, сын мой. — И что, тогда они начнут тебя слушать? — Нет, но им будет за что зацепить маски.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 232

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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