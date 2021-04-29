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Четверг, 29.04.2021
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Разбавьте этот день яркими красками с лучшими анекдотами

Разбавьте этот день яркими красками с лучшими анекдотами
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф

Несколько дней не попьешь — и сразу здоровье не беспокоит, утро доброе, настроение хорошее, энергии — хоть отбавляй! И жизнь так прекрасна, что думаешь: может пивка?

– что вас вдохновляет?

– не понял…

– ну что вас заставляет вставать по утрам?

– а, понял. Меня вдохновляет желание в туалет.

Больше всего длинными выходными возмущаются те, кто и так нигде не работает.

Если когда-нибудь девушка достанет нож во время ссоры, кинь в нее хлебом и майонезом. Ее женские инстинкты заставят ее сделать тебе бутерброд.

Хорошее настроение заказывали? Уморительные анекдоты на утро

Беспокоит здоровье современных детей. С гаджетами этими свежего воздуха не видят. Помню, с пацанами, разобьёшь старый аккумулятор, расплавишь на костре свинец, там же пожаришь голубя, съешь его, и, весёлой ватагой, помчишься играть в жмурки на девятом этаже строящейся хрущёвки…

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 212

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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