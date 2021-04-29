Разбавьте этот день яркими красками с лучшими анекдотами

Несколько дней не попьешь — и сразу здоровье не беспокоит, утро доброе, настроение хорошее, энергии — хоть отбавляй! И жизнь так прекрасна, что думаешь: может пивка?

– что вас вдохновляет?

– не понял…

– ну что вас заставляет вставать по утрам?

– а, понял. Меня вдохновляет желание в туалет.

Больше всего длинными выходными возмущаются те, кто и так нигде не работает.

Если когда-нибудь девушка достанет нож во время ссоры, кинь в нее хлебом и майонезом. Ее женские инстинкты заставят ее сделать тебе бутерброд.

Беспокоит здоровье современных детей. С гаджетами этими свежего воздуха не видят. Помню, с пацанами, разобьёшь старый аккумулятор, расплавишь на костре свинец, там же пожаришь голубя, съешь его, и, весёлой ватагой, помчишься играть в жмурки на девятом этаже строящейся хрущёвки…