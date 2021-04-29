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Четверг, 29.04.2021
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Ни секунды для грусти: подборка юмора и шуточек на вечер

Ни секунды для грусти: подборка юмора и шуточек на вечер
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф

- Ну как, подруга, взяли тебя на работу в администрацию?

- Нет, сказали не хватает образований.

- У тебя же юрфак, МВА, стажировка в Гарваде?

- Шеф посмотрел и сказал: Вот увеличите ваши образования размера на два, тогда и приходите.

- Скажите, вы верующий человек?

- Нет, но нахожусь в поиске.

- Как - это в поиске?

- Ищу себе религию, где не надо будет противиться соблазнам.

- Я бы вам посоветовал сатанизм.

Встреча депутата с избирателями. Депутат: — Пусть первым кинет в меня камень тот, кто … да подождите, я не договорил!

Учим с ребёнком алфавит по Маршаку. Рабочий день начинается в 9.00, в 10.00 у начальников секторов совещание у главного. В 11.00 влетает злобный начальник и начинает на нас орать. Проорался — вышел, все под впечатлением молчат, у меня вырывается: "Ослик был сегодня зол, он узнал, что он осёл". Все ржут.

Разбавьте этот день яркими красками с лучшими анекдотами

— Со стола упала всего лишь небольшая ваза. А наш крутой шеф от этого обосрался.

— Он обосрался от того, что глухая уборщица, всегда убиравшая на секретных переговорах, обернулась на этот неожиданный звук.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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