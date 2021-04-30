Скачать
Пятница, 30.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели
Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели
Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил
Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил
Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию
Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию
"У меня есть фан-клуб любителей чл*на Кивы": нардеп стал героем нового скандала (видео 18+)
"У меня есть фан-клуб любителей чл*на Кивы": нардеп стал героем нового скандала (видео 18+)

С добрым утром: подборка уморительных анекдотов, которые сделают ваш день веселее

С добрым утром: подборка уморительных анекдотов, которые сделают ваш день веселее
06:00 Сегодня Телеграф

Живу на первом этаже. Какая же жесть, когда летом под окном во дворе все кому не лень заходят поссать. Это какая-то пытка. Недавно купила клаксон. Теперь, когда очередной любитель отлить пристраивается под окном, подкрадываюсь и сигналю в окно клаксоном. Убегают, не застегивая штанов.

Заходим с сынишкой в маршрутку. Все места заняты. Женщина берёт его на руки. Я подсказываю: — Ну, что нужно сказать? Сын поворачивается к даме: — Вы замужем?

Бывало, идёшь с ребёнком на детскую площадку погулять: тащишь с этажа велосипед, резиновый мяч, пластмассовый автомат, формочки. А он найдёт интересную палочку и всю прогулку царапает ею по асфальту...

Маленький сын был с папой в зоопарке. У клетки со львом он спросил: — Папа, а если он съест кого-нибудь из нас, на каком номере автобуса мне ехать домой?

Ни секунды для грусти: подборка юмора и шуточек на вечер

Когда я был пионером, мне рассказывали, как хорошо будет жить в будущем. Сейчас мне рассказывают, как хорошо было жить, когда я был пионером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 329

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Силой и угрозами затянул к себе домой: на Донетчине юноша изнасиловал 14-летнего мальчика
02 В запорожской семье, где 4-летний Тимур выпал из окна детсада, это уже второе ЧП за месяц
03 Страстная пятница 2021: что нельзя делать в этот день (инфографика)
04 Все понесли потери и чуть не началась война: что сегодня случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана
05 Семья была полноценной: в полиции раскрыли детали смерти девочки от анорексии в Одессе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин не отказался от идеи присоединить ОРДЛО к России: когда это произойдет
Путин не отказался от идеи присоединить ОРДЛО к России: когда это произойдет
&quot;На**й политику&quot;: Моргенштерн отреагировал на попадание в &quot;черный список&quot; Украины
"На**й политику": Моргенштерн отреагировал на попадание в "черный список" Украины
Спустя месяц в Украину отправляют вторую партию китайских вакцин от коронавируса
Спустя месяц в Украину отправляют вторую партию китайских вакцин от коронавируса
Какой праздник 30 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь