С добрым утром: подборка уморительных анекдотов, которые сделают ваш день веселее

Живу на первом этаже. Какая же жесть, когда летом под окном во дворе все кому не лень заходят поссать. Это какая-то пытка. Недавно купила клаксон. Теперь, когда очередной любитель отлить пристраивается под окном, подкрадываюсь и сигналю в окно клаксоном. Убегают, не застегивая штанов.

Заходим с сынишкой в маршрутку. Все места заняты. Женщина берёт его на руки. Я подсказываю: — Ну, что нужно сказать? Сын поворачивается к даме: — Вы замужем?

Бывало, идёшь с ребёнком на детскую площадку погулять: тащишь с этажа велосипед, резиновый мяч, пластмассовый автомат, формочки. А он найдёт интересную палочку и всю прогулку царапает ею по асфальту...

Маленький сын был с папой в зоопарке. У клетки со львом он спросил: — Папа, а если он съест кого-нибудь из нас, на каком номере автобуса мне ехать домой?

Когда я был пионером, мне рассказывали, как хорошо будет жить в будущем. Сейчас мне рассказывают, как хорошо было жить, когда я был пионером.