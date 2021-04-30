Порция "негрустина": свеженькие анекдоты, которые поднимут настроение

- В чем сходство и отличие медмасок и ремней безопасности?

- Сходство в том, что за неодетую маску, как и за непристегнутый ремень можно получить штраф.

- А отличие?

- А отличие в том, что если ты не пристегнулся, то крайне маловероятно, что вылетая через переднее стекло автомобиля в момент аварии, ты убьешь своей тушей пару стариков...

Люди делятся на два типа: первые очень злятся, когда их отвлекают от работы, а вторым лучше не мешать бездельничать.

- Скажите, вы верующий человек?

- Нет, но нахожусь в поиске.

- Как это - в поиске?

- Ищу себе религию, где не надо будет противиться соблазнам.

- Я бы вам посоветовал сатанизм.

Пришло трагическое известие - рэпер Моргенштерн был найден в своей квартире живым и здоровым.

Маленькая девочка идет ночью по кладбищу, вся трясется от страха. Сзади ее догоняет мужчина и спрашивает:

- Чего дрожишь, страшно?

- Ага, дяденька...

- Вот и я, когда живой был, тоже боялся.