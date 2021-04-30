Порция "негрустина": свеженькие анекдоты, которые поднимут настроение

- В чем сходство и отличие медмасок и ремней безопасности?
- Сходство в том, что за неодетую маску, как и за непристегнутый ремень можно получить штраф.
- А отличие?
- А отличие в том, что если ты не пристегнулся, то крайне маловероятно, что вылетая через переднее стекло автомобиля в момент аварии, ты убьешь своей тушей пару стариков...
Люди делятся на два типа: первые очень злятся, когда их отвлекают от работы, а вторым лучше не мешать бездельничать.
- Скажите, вы верующий человек?
- Нет, но нахожусь в поиске.
- Как это - в поиске?
- Ищу себе религию, где не надо будет противиться соблазнам.
- Я бы вам посоветовал сатанизм.
Пришло трагическое известие - рэпер Моргенштерн был найден в своей квартире живым и здоровым.
Маленькая девочка идет ночью по кладбищу, вся трясется от страха. Сзади ее догоняет мужчина и спрашивает:
- Чего дрожишь, страшно?
- Ага, дяденька...
- Вот и я, когда живой был, тоже боялся.