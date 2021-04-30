Этот прикол оценил даже слон: забавные анекдоты в этот вечер

- Какую максимальную скидку вы можете мне предложить?

- 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

Лукашенко так детально описывал несколько запланированных покушений на себя, что складывалось стойкое впечатление - он лично принимал самое деятельное участие в их разработке.

- Мы с женой давно для себя решили, что не будем покупать квартиру, чтобы не привязываться к месту, всегда быть мобильными.

- Понятно. А сколько вы уже живете на той съемной хате?

- 18 лет. А что?

Как быстро растут дети, еще недавно смотрели с ними мультики, а теперь они выросли, приходится смотреть мультики одному...

На философском факультете идет зачет по спецкурсу "Пессимизм в философии".

- Берите билет.

- Зачем? Весь ваш спецкурс - полное дерьмо!

- Вы свободны, зачет...