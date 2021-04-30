Этот прикол оценил даже слон: забавные анекдоты в этот вечер

- Какую максимальную скидку вы можете мне предложить?
- 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.
Лукашенко так детально описывал несколько запланированных покушений на себя, что складывалось стойкое впечатление - он лично принимал самое деятельное участие в их разработке.
- Мы с женой давно для себя решили, что не будем покупать квартиру, чтобы не привязываться к месту, всегда быть мобильными.
- Понятно. А сколько вы уже живете на той съемной хате?
- 18 лет. А что?
Как быстро растут дети, еще недавно смотрели с ними мультики, а теперь они выросли, приходится смотреть мультики одному...
На философском факультете идет зачет по спецкурсу "Пессимизм в философии".
- Берите билет.
- Зачем? Весь ваш спецкурс - полное дерьмо!
- Вы свободны, зачет...