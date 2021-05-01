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Суббота, 01.05.2021
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Получил наш позитивчик - значит ты счастливчик: порция утренних анекдотов

Получил наш позитивчик - значит ты счастливчик: порция утренних анекдотов
06:00 Сегодня Телеграф

- О чем заставляет задуматься автор "Спящей царевны"?

- Что даже если улечься спать, уехав за тысячи километров от цивилизации, и тебя будет охранять дракон, все равно найдется мудила, который тебя разбудит.

Была в супермаркете, мне сказали: расплатиться можно любой картой. Достала бубнового туза. Кто-нибудь может забрать меня из полиции?

На суде судья спрашивает у тещи, укравшей в продуктовом магазине банку с персиками:

- Сколько персиков там было?

- Шесть штук.

- Приговариваю вас к шести месяцам тюремного заключения...

Голос зятя из зала:

- Она там еще банку зеленого горошка стырила!

- Как ты мог переспать с ней!? Ты же говорил, что я у тебя самая лучшая.

- Дорогая, ты почему снова недовольна!? Я просто еще раз убедился, что лучше тебя никого нет!

Этот прикол оценил даже слон: забавные анекдоты в этот вечер

- Девушка, у вас сумка расстегнута!

- Ой, спасибо! Хорошо, что еще есть такие люди, как вы. Другой бы уже вытащил деньги и убежал.

- Да разве 96 гривен 50 копеек это деньги?

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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