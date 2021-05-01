Получил наш позитивчик - значит ты счастливчик: порция утренних анекдотов

- О чем заставляет задуматься автор "Спящей царевны"?
- Что даже если улечься спать, уехав за тысячи километров от цивилизации, и тебя будет охранять дракон, все равно найдется мудила, который тебя разбудит.
Была в супермаркете, мне сказали: расплатиться можно любой картой. Достала бубнового туза. Кто-нибудь может забрать меня из полиции?
На суде судья спрашивает у тещи, укравшей в продуктовом магазине банку с персиками:
- Сколько персиков там было?
- Шесть штук.
- Приговариваю вас к шести месяцам тюремного заключения...
Голос зятя из зала:
- Она там еще банку зеленого горошка стырила!
- Как ты мог переспать с ней!? Ты же говорил, что я у тебя самая лучшая.
- Дорогая, ты почему снова недовольна!? Я просто еще раз убедился, что лучше тебя никого нет!
- Девушка, у вас сумка расстегнута!
- Ой, спасибо! Хорошо, что еще есть такие люди, как вы. Другой бы уже вытащил деньги и убежал.
- Да разве 96 гривен 50 копеек это деньги?