Получил наш позитивчик - значит ты счастливчик: порция утренних анекдотов

- О чем заставляет задуматься автор "Спящей царевны"?

- Что даже если улечься спать, уехав за тысячи километров от цивилизации, и тебя будет охранять дракон, все равно найдется мудила, который тебя разбудит.

Была в супермаркете, мне сказали: расплатиться можно любой картой. Достала бубнового туза. Кто-нибудь может забрать меня из полиции?

На суде судья спрашивает у тещи, укравшей в продуктовом магазине банку с персиками:

- Сколько персиков там было?

- Шесть штук.

- Приговариваю вас к шести месяцам тюремного заключения...

Голос зятя из зала:

- Она там еще банку зеленого горошка стырила!

- Как ты мог переспать с ней!? Ты же говорил, что я у тебя самая лучшая.

- Дорогая, ты почему снова недовольна!? Я просто еще раз убедился, что лучше тебя никого нет!

- Девушка, у вас сумка расстегнута!

- Ой, спасибо! Хорошо, что еще есть такие люди, как вы. Другой бы уже вытащил деньги и убежал.

- Да разве 96 гривен 50 копеек это деньги?