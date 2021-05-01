Эта суббота запомнится надолго: порция юморных шуток

Мужик зашел в гости к другу детства, который удачно женился на дочери крупного бизнесмена. Познакомившись с его женой, он с удивлением шепчет другу:

- Не понимаю, как ты мог жениться на такой страшилище? Да к тому же косой, хромой и сильно заикающейся...

- Можешь говорить громко, она все равно нас не слышит.

Идет душераздирающий триллер. Главная героиня в ажурном нижнем белье медленно продвигается по темному коридору. Музыка нагнетает обстановку. Главная героиня подходит к двери, протягивает руку, чтобы открыть ее. И тут истошный крик из зала:

- Сохраняйся, дура! Сохраняйся!

После культурных посиделок на кухне у моего знакомого, я никак не мог найти входную дверь, затем видимо нашел. Но зачем я принес ее домой - не помню.

В магазине дамского белья.

- А можно примерить эти трусики на витрине?

- Вы с ума сошли! Только в примерочной...

Встречаются два друга. Один:

- Как дела?

- Да вот извелся весь, девушка бросила. Ты не знаешь как можно ее разлюбить?

- Знаю. Поставь на будильник ее голос.