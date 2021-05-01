Проведите этот вечер с улыбкой: подборка анекдотов

- Мама, а в молоко упала мышка!
- Сынок, ты ее вытащил?
- Нет, я туда бросил кошку!
- Дорогой, а в твоем сердце найдется местечко для меня?
- В моем сердце найдется место даже под гарем.
- Не плачь, вовсе ты не толстая.
- С чего ты взял, что я плачу из-за лишнего веса?
- По-моему, это очевидно.
- А ты чего не на лекции.
- Так нет лекции. Профессор в запое, Васька сказал.
- А Васька откуда узнал?
- Так он же сам его спаивает.
Дочке 4 года, очень хочет домашнее животное, но мы пока сопротивляемся. Сегодня спросила "Мама, можно я заведу кролика, когда вы умрете?".