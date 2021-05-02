Украсим ваше утро веселыми анекдотами

Одиночество - это когда уставший с работы поднимаешься по лестнице, чувствуешь вкусный запах свежеприготовленной еды из какой-то квартиры и понимаешь - не из твоей...

- Ну, пошли в клуб, пока я еще не совсем бухой.

- А ты уже совсем бухой.

- С чего взяла?

- Мы уже в клубе.

Доктор пришел к еврею по ночному вызову и установил у того лишь легкое недомогание.

- Почему же вы вызвали меня в три часа ночи? У вас же ничего страшного!

- Дело в том, доктор, что ночью дешевле звонить по телефону, а потом я подумал, что в это время вы наверняка свободны.

- Ты пьешь?

- Если это вопрос, то "нет", а если предложение, то "да".

Два рабочих разговаривают:

- У нас вчера охранник задержал на проходной менеджера с ворованной продукцией. Сразу выгнали. Ужас!

- Ну и правильно так и надо наказывать. Можно и построже.

- Так теперь проходная без охранника.