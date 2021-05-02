Украсим ваше утро веселыми анекдотами

Одиночество - это когда уставший с работы поднимаешься по лестнице, чувствуешь вкусный запах свежеприготовленной еды из какой-то квартиры и понимаешь - не из твоей...
- Ну, пошли в клуб, пока я еще не совсем бухой.
- А ты уже совсем бухой.
- С чего взяла?
- Мы уже в клубе.
Доктор пришел к еврею по ночному вызову и установил у того лишь легкое недомогание.
- Почему же вы вызвали меня в три часа ночи? У вас же ничего страшного!
- Дело в том, доктор, что ночью дешевле звонить по телефону, а потом я подумал, что в это время вы наверняка свободны.
- Ты пьешь?
- Если это вопрос, то "нет", а если предложение, то "да".
Два рабочих разговаривают:
- У нас вчера охранник задержал на проходной менеджера с ворованной продукцией. Сразу выгнали. Ужас!
- Ну и правильно так и надо наказывать. Можно и построже.
- Так теперь проходная без охранника.