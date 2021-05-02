Держите от нас позитивчик: анекдоты в праздничный день

Пасхальным утром пятнадцатилетний сын заходит на кухню, где все уже пьют чай и бьются яйцами. Родители в один голос восклицают:

- Христос воскрес!

На что сын незамедлительно отвечает:

- Красавчик!

Как говорится, и смех и грех!

По узкому тротуару навстречу идет женщина. Уступаю: я - влево, и она - влево, я вправо, она - туда же. И так несколько раз, пока не разминулись. Слышу за спиной: "Мужчина, а давайте еще потанцуем?".

Врач в больнице - посетителю:

- Ваш отец больше не с нами.

- О боже!

- Он в другой больнице.

- Уф-ф...

- Потому что в нашей больнице нет морга.

Едет наркоман в автобусе, его бабка сзади просит:

- Парень, пробей талончик пожалуйста...

Наркоман берет талончик, видит мужик в форме, он его просит:

- Эй солдат, пробей талончик!

- Я не солдат, я моряк!

Наркоман разворачивается и говорит бабке:

- Бабка, обломись, мы на корабле!

Дама ведет на поводке болонку. Неожиданно болонка цапнула за ногу прохожего. Тот порылся в кармане, достал конфетку и протянул ее болонке. Дама удивленно:

- Надо же, собачка его укусила, а он ей конфетку дает!

- Ну да, как же, дам я ей конфетку. Я хочу узнать, где у нее морда, и по зад пнуть.