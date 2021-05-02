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Позитивный вечерок без тревог: только смешные шутки
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф

- Почему ты сына зовешь потомком, а не как все - сынок, сынуля, да просто, по имени?

- Сейчас узнаешь. Потомок, приберись в своей комнате!

Слышен голос:

- Мам, потом.

Врач спрашивает пациента:

- Ваша память улучшилась?

- А ты кто такой, что тебя это волнует?

Сказочка на ночь: злая колдунья предсказала, что принцесса умрет, уколов палец веретеном. Король решил спасти свою дочь и отрезал ей все пальцы.

Раннее утро, звонок в дверь, открываю, теща:

- Можно я денек побуду здесь?

- Мама, на площадке не очень удобно, сейчас я вам принесу табуретку!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 285

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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