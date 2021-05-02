Позитивный вечерок без тревог: только смешные шутки

- Почему ты сына зовешь потомком, а не как все - сынок, сынуля, да просто, по имени?
- Сейчас узнаешь. Потомок, приберись в своей комнате!
Слышен голос:
- Мам, потом.
Врач спрашивает пациента:
- Ваша память улучшилась?
- А ты кто такой, что тебя это волнует?
Сказочка на ночь: злая колдунья предсказала, что принцесса умрет, уколов палец веретеном. Король решил спасти свою дочь и отрезал ей все пальцы.
Раннее утро, звонок в дверь, открываю, теща:
- Можно я денек побуду здесь?
- Мама, на площадке не очень удобно, сейчас я вам принесу табуретку!
Если выбирать между финансовой независимостью и сексуальностью, выбирайте финансовую независимость. С годами она станет сексуальной привлекательностью...