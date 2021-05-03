Поднимут настроение каждому: порция прикольных анекдотов на утро

Из-за меня вчера подрались два парня. Один кричал: "Забери ее себе!", другой: "Нафиг она мне нужна!".

Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они имеют ввиду, что сейчас им не ясно, а вот наступит завтра, и тогда станет ясно, что за погода в этот день.

Как только Боря решал заняться каким-нибудь делом, у его бабушки сразу появлялась история, что именно в таком же бизнесе кого-то посадили или кто-то умер.

Заходит мужчина в автобус и держит перед собой руки с растопыренными пальцами. Проехав несколько остановок в такой позе, он замечает удивленные взгляды пассажиров.

- Ну чего уставились? Я еду жене лифчик покупать.

- Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с вашим шефом.

- Сожалею, но это невозможно - его нет.

- Как нет - я его минуту назад в окно видел!

- Он вас тоже...