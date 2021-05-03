Поднимут настроение каждому: порция прикольных анекдотов на утро

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Понедельник, 03.05.2021
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05:00 Сегодня Телеграф

Из-за меня вчера подрались два парня. Один кричал: "Забери ее себе!", другой: "Нафиг она мне нужна!".

Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они имеют ввиду, что сейчас им не ясно, а вот наступит завтра, и тогда станет ясно, что за погода в этот день.

Как только Боря решал заняться каким-нибудь делом, у его бабушки сразу появлялась история, что именно в таком же бизнесе кого-то посадили или кто-то умер.

Заходит мужчина в автобус и держит перед собой руки с растопыренными пальцами. Проехав несколько остановок в такой позе, он замечает удивленные взгляды пассажиров.

- Ну чего уставились? Я еду жене лифчик покупать.

Позитивный вечерок без тревог: только смешные шутки

- Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с вашим шефом.

- Сожалею, но это невозможно - его нет.

- Как нет - я его минуту назад в окно видел!

- Он вас тоже...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 119

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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