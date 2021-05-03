Впустите отличное настроение в свой дом: новые анекдоты

Даже если не знаешь об авторстве Перро, легко догадаться, что "Красная Шапочка" - иностранная сказка. У нас обычно с пирожками идут от бабушки, а не к ней.
- Ира, а у тебя есть внутренний голос?
- Ну есть...
- И что он чаще всего тебе говорит?
- "Ира, промолчи!".
Одна пожилая дама говорит мужу:
- Теперь, когда я так коротко подстригла волосы, я уже не похожа на старуху?
- Конечно! Ты теперь похожа на старика.
Пьяный полицейский, обнаруженный вчера очевидцами спящим за рулем в форме, в ходе проверки оказался трезвым, находящимся в это время в другом городе, на турбазе, и вообще в отпуске.
Вовочка балуется на уроке. Взбешенная учительница дает ему подзатыльник и говорит:
- Чтоб завтра привел своего отца.
Вовочка:
- Ага, сейчас. Я уже одной такой привел. Так третий год не могу забрать.