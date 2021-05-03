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Понедельник, 03.05.2021
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Впустите отличное настроение в свой дом: новые анекдоты

Впустите отличное настроение в свой дом: новые анекдоты
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф

Даже если не знаешь об авторстве Перро, легко догадаться, что "Красная Шапочка" - иностранная сказка. У нас обычно с пирожками идут от бабушки, а не к ней.

- Ира, а у тебя есть внутренний голос?

- Ну есть...

- И что он чаще всего тебе говорит?

- "Ира, промолчи!".

Одна пожилая дама говорит мужу:

- Теперь, когда я так коротко подстригла волосы, я уже не похожа на старуху?

- Конечно! Ты теперь похожа на старика.

Пьяный полицейский, обнаруженный вчера очевидцами спящим за рулем в форме, в ходе проверки оказался трезвым, находящимся в это время в другом городе, на турбазе, и вообще в отпуске.

Поднимут настроение каждому: порция прикольных анекдотов на утро

Вовочка балуется на уроке. Взбешенная учительница дает ему подзатыльник и говорит:

- Чтоб завтра привел своего отца.

Вовочка:

- Ага, сейчас. Я уже одной такой привел. Так третий год не могу забрать.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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