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Понедельник, 03.05.2021
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Миру без вашего смеха грустно: веселые вечерние анекдоты

Миру без вашего смеха грустно: веселые вечерние анекдоты
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф

После медового месяца молодая решила навести прядок в квартире.

– Дорогой, что делает на нашем балконе твоя сломанная детская лыжа? – Давай её выбросим!

– Ты говоришь как моя бывшая жена.

– Ты не говорил, что был женат до меня!

– Я не был женат до тебя.

Застрял в пробке по дороге на работу, пишу смс начальнику: “привет, жопа с пробками, опоздаю”.

Отвечает: “привет, сам жопа с пробками”.

Взрослая жизнь прекрасна, ты приходишь вечером домой и у тебя нет никакой домашки, всего лишь нужно зайти в магазин купить продукты, приготовить поесть, помыть посуду, прибраться и справиться с желанием умереть

– Есть мужики – как шоколадные кексы. С ними быстрые романы и долгие последствия. Есть мужики – как обезжиренный кефир – его одобряют подруги и родители, а у тебя он вызывает изжогу. Есть мужики – стейки. С ними всегда офигенно..

– По-моему, ты просто жрать хочешь…

Впустите отличное настроение в свой дом: новые анекдоты

Умирает мужик и говорит жене: послушай, у нас 10 детей и все как две капли воды кроме одного, скажи мне перед смертью, от кого он? Жена отвечает: от тебя

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 243

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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