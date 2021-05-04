Встречайте утро с улыбкой: уморительные анекдоты, которые поднимут ваше настроение

– Какую максимальную скидку вы можете мне предложить?

– 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

А ведь для какой-то пары вы – тот самый человек, которого они вспомнили, выбирая имя для будущего ребёнка, и подумали "Фу, нет"…

На кассе стоит парень и выкладывает на ленту 5 бутылок красного, 5 бутылок белого, 2 розового, 4 шампанского, 1 “Мартини”, 2 коньяка, 3 водки и в самом конце – пакетик кошачьего корма. Мужчина сзади спрашивает:

– День рождения кота?

– Здравствуй, добрый молодец! Здравствуй, птичка – невеличка! Здравствуй, деревце зелёное! Дико перед всеми извиняюсь: первый раз за рулём…

Майские праздники в этом году объединились в причудливую конфигурацию, название которой – “Мир.Труд.Май. – Христос воскреси. – Гитлер капут!”.