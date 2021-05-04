Скачать
Вторник, 04.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
К концу года курс гривны существенно укрепится: прогноз экономиста
К концу года курс гривны существенно укрепится: прогноз экономиста
В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
Одесские медики сделали тревожное заявление насчет индийского штамма коронавируса в Украине
Одесские медики сделали тревожное заявление насчет индийского штамма коронавируса в Украине
О надвигающемся ЧП предупреждали: выяснились новые подробности обвала моста на трассе под Львовом (фото)
О надвигающемся ЧП предупреждали: выяснились новые подробности обвала моста на трассе под Львовом (фото)

Долой скуку и плохое настроение: подборка прикольных анекдотов

Долой скуку и плохое настроение: подборка прикольных анекдотов
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф

Стою в очереди в американское посольство. Передо мной бабушка просит одну (!!!) визу. Говорит: “Скоро совсем перестанут выдавать. Хочу перед смертью посмотреть на демократию” – и заплакала. И я заплакал. И консул.

Ничего в мире не меняется: – Вчера любимому подарила пивную кружку. А он подарил мне золотые серьги. – Жива ещё традиция выменивать у дикарей золото за стекляшки…

Даже если не знаешь об авторстве Перро, легко догадаться, что “Красная Шапочка” – иностранная сказка. У нас обычно с пирожками идут от бабушки, а не к ней.

Муж и жена вечером в кровати. Жена:

– Милый! Я всегда была уверена, но сейчас просто хочу услышать еще раз: ты меня любишь?

– Сколько?

– 3600 долларов, милый. Сумочка из натуральной крокодиловой кожи.

– Хорошо.

Спустя 5 минут. Муж:

– Зая! Я тебе говорил, что люблю тебя, что ты самая красивая, самая умная и неповторимая женщина на свете?

– Сколько?

– Два дня, зай. Порыбачу и вернусь.

Встречайте утро с улыбкой: уморительные анекдоты, которые поднимут ваше настроение 

Оля родилась 1 мая и очень благодарна родителям за своё имя. Потому что дедушка настаивал чтобы её назвали Даздраперма. Так как у его друга уже был внук Пердемай, который тоже родился в этот день.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 113

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Янукович припрятал десятки миллиардов наличными по миру, но Украина смогла их вернуть
02 Одессит решил попить пива на башенном кране: пожарные не могут его оттуда снять (видео)
03 В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
04 Стало известно, кто вместо Ахметова может возглавить так называемую "Партию регионов 2.0"
05 "Велике будівництво... б***ь": на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нужно положить конец отсрочкам: Зеленский в Варшаве высказался о членстве Украины в НАТО и ЕС
Нужно положить конец отсрочкам: Зеленский в Варшаве высказался о членстве Украины в НАТО и ЕС
&quot;Велике будівництво... б***ь&quot;: на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)
"Велике будівництво... б***ь": на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)
Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек: данные на 4 мая
Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек: данные на 4 мая
Какой праздник 4 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 4 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь