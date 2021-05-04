Долой скуку и плохое настроение: подборка прикольных анекдотов

Стою в очереди в американское посольство. Передо мной бабушка просит одну (!!!) визу. Говорит: “Скоро совсем перестанут выдавать. Хочу перед смертью посмотреть на демократию” – и заплакала. И я заплакал. И консул.

Ничего в мире не меняется: – Вчера любимому подарила пивную кружку. А он подарил мне золотые серьги. – Жива ещё традиция выменивать у дикарей золото за стекляшки…

Даже если не знаешь об авторстве Перро, легко догадаться, что “Красная Шапочка” – иностранная сказка. У нас обычно с пирожками идут от бабушки, а не к ней.

Муж и жена вечером в кровати. Жена:

– Милый! Я всегда была уверена, но сейчас просто хочу услышать еще раз: ты меня любишь?

– Сколько?

– 3600 долларов, милый. Сумочка из натуральной крокодиловой кожи.

– Хорошо.

Спустя 5 минут. Муж:

– Зая! Я тебе говорил, что люблю тебя, что ты самая красивая, самая умная и неповторимая женщина на свете?

– Сколько?

– Два дня, зай. Порыбачу и вернусь.

Оля родилась 1 мая и очень благодарна родителям за своё имя. Потому что дедушка настаивал чтобы её назвали Даздраперма. Так как у его друга уже был внук Пердемай, который тоже родился в этот день.