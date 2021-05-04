Порция "негрустина": забавные анекдоты на вечер

– Мммм, а ты очень красивая! Давай встретимся сегодня? Сходим куда-нибудь…
– Не могу!
– Почему?
– Потому, что я только на аватарке очень красивая!
– Может, эту дырку просто бетоном залить?
– Знаете, гинеколог из вас так себе…
Нарколог: - Вот смотрите, вы просыпаетесь ночью, жуткое похмелье, на табуретке стоит стакан с водкой, вы пытаетесь его взять, но он приклеен! Так пошутили друзья.
Мужик: - Ваши?
Нарколог: - Нет, ваши!
Мужик: - Мои не могут. Мои знают, что такое похмелье.
В тоталитарном обществе нет и не может быть оппозиции. Могут быть только диссиденты. А могут и не быть...
Есть у меня одна знакомая, так у неё вообще голова никогда не болит. Хотите верьте, хотите нет. Страшный человек!