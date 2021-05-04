Порция "негрустина": забавные анекдоты на вечер

– Мммм, а ты очень красивая! Давай встретимся сегодня? Сходим куда-нибудь…

– Не могу!

– Почему?

– Потому, что я только на аватарке очень красивая!

– Может, эту дырку просто бетоном залить?

– Знаете, гинеколог из вас так себе…

Нарколог: - Вот смотрите, вы просыпаетесь ночью, жуткое похмелье, на табуретке стоит стакан с водкой, вы пытаетесь его взять, но он приклеен! Так пошутили друзья.

Мужик: - Ваши?

Нарколог: - Нет, ваши!

Мужик: - Мои не могут. Мои знают, что такое похмелье.

В тоталитарном обществе нет и не может быть оппозиции. Могут быть только диссиденты. А могут и не быть...

Есть у меня одна знакомая, так у неё вообще голова никогда не болит. Хотите верьте, хотите нет. Страшный человек!