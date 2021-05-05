Самое время улыбнуться: анекдоты для хорошего настроения

- Привет, давно не виделись! У тебя что, с начала карантина борода отросла седая?

- Нет, это моя маска так обветшала.

Почему бабка в автобусе и пару остановок постоять не может, а в очереди чтобы кулич освятить и три часа может запросто выстоять?

Повариха Галя была женщина чистоплотная. Если таракана ладошкой прихлопнет, то сначала руку об стол вытрет и лишь потом котлеты лепить начнёт..

Жирным быть классно. Сразу понимаешь, почему у тебя нет личной жизни. А когда худой – ищешь причины, гадаешь, мучаешься.

Британские ученые доказали, что женщины, у которых есть лишний вес, живут дольше, чем мужчины, которые об этом упоминают.