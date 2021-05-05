Впусти шутку в свой дом: анекдоты для хорошего настроения

Петрович уронил себе на ногу чугунную батарею в и признался, что вступал в половые отношения с этой батареей, с директором завода и, собственно, с самим заводом ...

Настоящий джентльмен тот, который выходит из машины и говорит:

- Любимая ты идеально припарковалась, а этот Лексус уже был помятый, и кот уже был дохлый, да и ёлка тут к черту не нужна была.

- А до свадьбы ты говорил, что готов умереть ради меня.

- Ну ладно, давай, съем твои котлеты.

Настоящая любовь - это когда человек, сидя на переднем пассажирском сиденье своего автомобиля вместо фразы "Курица безмозглые! Куда ты прешь !!!" сдержанно произносит: "Птичка моя, будь внимательнее за рулем!".

В связи с вирусом людей призывали думать не только о себе, но и о людях пожилого возраста вокруг, стараться избегать встреч с ними. Скрипя зубами позвонил теще и сказал, чтобы больше не приезжала к нам в гости.