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Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Впусти шутку в свой дом: анекдоты для хорошего настроения

Впусти шутку в свой дом: анекдоты для хорошего настроения
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф

Петрович уронил себе на ногу чугунную батарею в и признался, что вступал в половые отношения с этой батареей, с директором завода и, собственно, с самим заводом ...

Настоящий джентльмен тот, который выходит из машины и говорит:

- Любимая ты идеально припарковалась, а этот Лексус уже был помятый, и кот уже был дохлый, да и ёлка тут к черту не нужна была.

- А до свадьбы ты говорил, что готов умереть ради меня.

- Ну ладно, давай, съем твои котлеты.

Настоящая любовь - это когда человек, сидя на переднем пассажирском сиденье своего автомобиля вместо фразы "Курица безмозглые! Куда ты прешь !!!" сдержанно произносит: "Птичка моя, будь внимательнее за рулем!".

Самое время улыбнуться: анекдоты для хорошего настроения

В связи с вирусом людей призывали думать не только о себе, но и о людях пожилого возраста вокруг, стараться избегать встреч с ними. Скрипя зубами позвонил теще и сказал, чтобы больше не приезжала к нам в гости.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 385

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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