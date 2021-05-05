Продолжаем веселиться: подборка крутых анекдотов на вечер

Если ты ненавидишь весь мир и хочешь насолить всем, порой достаточно петь в караоке.

- Скоро наша дочь вырастет, и ей придётся покупать клетку.

- Люся!

- Ну, или вольер...

- Люся!

- Ну что?!

- Это называется манеж! Люся - это манеж!

Заказчики, они такие: — Когда должно быть готово? — Ну, нам не горит. Хоть завтра, хоть сейчас.

– В тебе есть хоть ну что-нибудь святое? – Конечно, 0,7 кагора, крашенное яичко и пасочка…

- Катя, а у тебя кто-то был до меня?

- Саша, ты что, дурак? Посмотри на часы. Пять утра! Все ещё спят!