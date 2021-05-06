Проснись и не сердись: смешные анекдоты на утро

Ты поймешь всю крохотность годами накопленных знаний и опыта, когда семилетний сын спросит тебя: «Почему шуршит кулек?»

ВОЗ: "Чтобы победить коронавирус, все люди должны просто привиться". Люди: "Мы обречены. В прошлом году для победы нужно было просто лежать на диване, но мы не справились даже с этим".

Мальчик спрашивает: — Тетя Галя, а зачем вы все время краситесь? — Чтобы быть красивой. — И через сколько это даст эффект?

Час ночи. В реанимацию поступает пациент с ножевым ранением! Снимаем повязку, а под ней... подорожник. Где его взяли в час ночи — неизвестно...

После ужина с женой убираем со стола. Посуду в раковину, продукты в холодильник. Трёхлетняя дочка решила помочь нам. Взяла свою маленькую эмалированную кружечку, спрашивает маму: — Куда? — Брось в раковину. Звон... Пара бокалов вдребезги.