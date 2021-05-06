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Четверг, 06.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Проснись и не сердись: смешные анекдоты на утро

Проснись и не сердись: смешные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Ты поймешь всю крохотность годами накопленных знаний и опыта, когда семилетний сын спросит тебя: «Почему шуршит кулек?»

ВОЗ: "Чтобы победить коронавирус, все люди должны просто привиться". Люди: "Мы обречены. В прошлом году для победы нужно было просто лежать на диване, но мы не справились даже с этим".

Мальчик спрашивает: — Тетя Галя, а зачем вы все время краситесь? — Чтобы быть красивой. — И через сколько это даст эффект?

Час ночи. В реанимацию поступает пациент с ножевым ранением! Снимаем повязку, а под ней... подорожник. Где его взяли в час ночи — неизвестно...

Продолжаем веселиться: подборка крутых анекдотов на вечер

После ужина с женой убираем со стола. Посуду в раковину, продукты в холодильник. Трёхлетняя дочка решила помочь нам. Взяла свою маленькую эмалированную кружечку, спрашивает маму: — Куда? — Брось в раковину. Звон... Пара бокалов вдребезги.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 107

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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