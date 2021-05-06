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Четверг, 06.05.2021
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Улыбка не дает падать духом: новые шутки на день

Улыбка не дает падать духом: новые шутки на день
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф

- Решил я, мужики, не пить в прошлое воскресенье: купил телик и, как все нормальные люди, весь вечер перед ним просидел. Скукотища!

- А ты бы, Петрович, кабельное себе провел: там есть интересные каналы.

- Ну, зачем мне, Вован, кабельное, если у меня дома даже электричество отключено?!

- Вы выпускаете исключительно оригинальные пикантные сыры. Почему?

- Наше производство размещено в помещениях бывших очистных сооружений. Первые полгода мы пытались бороться с этим запахом, но потом решили пойти иным путем.

В травматологии беседуют двое больных.

- Где это вас так угораздило?

- Врезался в гараж.

- Машина, конечно, вдребезги?

- Нет, я пешком был...

Студент-электронщик написал в дипломной работе: "Поскольку эту работу читать никто не будет, то сердечник трансформатора целесообразно выполнить из дерева".

Проснись и не сердись: смешные анекдоты на утро

- И разошлась Земля на две части, и началась беспощадная кровопролитная битва. И одно войско было белое, оно сражалось за Добро, а другое - черное, оно сражалось за Зло...

- Слушай, давай обойдемся без этого дешевого пафоса! Просто поиграем в шахматы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 518

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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