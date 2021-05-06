Большая порция смеха: вечерние анекдоты

Пытка водой заключается в том, что человека привязывают к стулу и включают воду. В итоге он медленно сходит с ума от понимания, какой счет ему придет за коммуналку.

Вчера так быстро убегала от маньяка, что уже на втором круге догнала его и напала сзади. Нечего меня пугать!

Через много лет повстречались женщина и мужчина, в детстве ходившие в один детский сад. Она:

- А ты совершенно не изменился.

Он, глядя на ее грудь:

- И ты тоже.

Окунание в крещенскую прорубь прекрасно прочищает мозги. Наверно именно поэтому с каждым годом все больше людей обращаются к этому средству последней надежды.

- Почему мы до сих пор не победили коронавирус? В масках ходим, руки моем...

- Потому что руки нужно мыть не только когда с улицы приходишь, но и перед выходом на улицу. А то сидишь дома, ковыряешь пальцем в своем коронавирусном носу, а потом идешь кнопки лифта нажимать.