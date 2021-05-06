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Четверг, 06.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Большая порция смеха: вечерние анекдоты

Большая порция смеха: вечерние анекдоты
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф

Пытка водой заключается в том, что человека привязывают к стулу и включают воду. В итоге он медленно сходит с ума от понимания, какой счет ему придет за коммуналку.

Вчера так быстро убегала от маньяка, что уже на втором круге догнала его и напала сзади. Нечего меня пугать!

Через много лет повстречались женщина и мужчина, в детстве ходившие в один детский сад. Она:

- А ты совершенно не изменился.

Он, глядя на ее грудь:

- И ты тоже.

Окунание в крещенскую прорубь прекрасно прочищает мозги. Наверно именно поэтому с каждым годом все больше людей обращаются к этому средству последней надежды.

Улыбка не дает падать духом: новые шутки на день

- Почему мы до сих пор не победили коронавирус? В масках ходим, руки моем...

- Потому что руки нужно мыть не только когда с улицы приходишь, но и перед выходом на улицу. А то сидишь дома, ковыряешь пальцем в своем коронавирусном носу, а потом идешь кнопки лифта нажимать.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 282

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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